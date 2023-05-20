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MSB açıkladı; sınırda 39 zanlı yaklaandı

MSB açıkladı; sınırda 39 zanlı yaklaandı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemize zorla girmeye çalışan 39 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle: Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler sınır tsk msb terörist fetö yabancı gözaltı
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