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  3. 20 Ağustos 2020 19:26

MSB: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi." ifadelerini kullandı.

MSB: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi.

Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

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