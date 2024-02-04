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MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi. 

Etiketler msb terör terörist
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