MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi harekatlarla terör örgütlerine nefes aldırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, bugün saat 17.30'da Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı icra edildiğini ve 16 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir."

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Harekatta yerli ve milli mühimmatların kullandığı belirtilen açıklamada "Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

"Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."