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MSB duyurdu: Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler suriye sınır msb
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