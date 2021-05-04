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MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.

Etiketler msb paylaşım HİSAR-A
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