MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçağın başarı ile vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.
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