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MSB: Sınırda 7 kişi yakalandı

MSB: Sınırda 7 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı sınır fetö kaçak
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