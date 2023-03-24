MSB: Sınırda 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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