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MSB: Sınırlarda 11 kişi yakalandı

MSB: Sınırlarda 11 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınır hatlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü FETÖ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD/YPG, 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı fetö pkk sınır terörist
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