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MSB'den acı haber: 1 Evladımız şehit oldu!

MSB'den acı haber: 1 Evladımız şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunun devam ettiği Kuzey Irak'ta teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde hain bölücü terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan Çatışmada, Elazığ'ın Palu İlçesi Karataş Köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, 9 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Sefer ALAN, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

MSB'den acı haber: 1 Evladımız şehit oldu! - Resim : 1

 

Etiketler MSB Şehit Sefer ALAN Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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