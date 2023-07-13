MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin yasal sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.

Aktürk, "Memur aylık katsayı artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.