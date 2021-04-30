  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Müftülükten geç okunan ezan için açıklama

Müftülükten geç okunan ezan için açıklama

Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını bildirdi.

Kaman Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan özür dilendi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklamada, "Sorun merkezi sistemden kaynaklandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü yaşanan aksama için Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman'da iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler müftülük ezan geç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı
Erkeklere tecavüz eden sapığın 60 kurbanı daha ortaya çıktı!
Bir korkutan açıklama daha: ''Bodrum varyantına hazır olun!''
Polisin olduğu yerde artık bunu yapmak yasak
Büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı
Tam kapanmanın ilk gününde izin belgesi krizi! Binlerce kişi mağdur
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
İkinci el otomobil fiyatlarından kötü haber!
Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?
Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!