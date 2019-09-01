Müftünün ''Atatürk resmini kaldırma girişimi'' başarısız oldu

Trabzonlu Ali Sait Yılmaz, 20 yıla yakındır Yenimahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği’ne başkanlık yapıyor. Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre; her milli bayramda camiye dev Türk Bayrağı astığını belirten Yılmaz, 29 Ağustos gecesi Zafer Bayramı için caminin duvarına Atatürk resmi de astı.

Yılmaz, 30 Ağustos sabahı kendisine gelen telefonla şaşkına döndü. Müftülük, Ali Sait Yılmaz’ı Atatürk posterini indirmesi için aradı. Gün içerisinde iki kez arandığını belirten Yılmaz, iki telefon görüşmesinde de “İndirmiyorum” ifadesini kullandı. 30 Ağustos günü boyunca Türk Bayrağı ve Atatürk resmi caminin duvarlarında asılı olarak kaldı.

Atatürk posteriyle ilgili bomba iddia !

BAYRAMIN BİTMESİYLE KALDIRILDI

Ali Sait Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bayrak bizim simgemiz o kalsın ama diğer resmi yolun karşısına asın dediler. Ben de onlara Türk Bayrağı bizim simgemiz, Atatürk de kurtarıcımız dedim. Bunun üzerine bana terbiyesizlik yapma dediler” ifadelerini kullandı. Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bitmesiyle birlikte her bayram olduğu gibi yine Türk Bayrağını ve Atatürk posterini cami duvarından kaldırdı.