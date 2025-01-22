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Müge Anlı Kartalkaya faciasında yakınını kaybetti

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ünlü sunucu Müge Anlı'nın da yakınlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası, Türkiye'yi hüzne boğdu. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş da yaralandı. 

Olayın ardından sunucu Müge Anlı, büyük bir üzüntüyle, faciada komşusunun ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Müge Anlı, acı dolu haberi sunarken, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek başladığı konuşmasında, "Bolu'da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı... Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz," şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Anlı, sözlerine devam ederek, "Beni komşum da 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey..." diyerek, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

Etiketler müge anlı yangın komşu kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını
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