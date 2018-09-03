Müge Anlı'da şoke eden anlar

Yılın gazetecilik olayına imza atan Müge Anlı, Ordu’daki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili şüpheleri değerlendirirken yayına bağladığı bir telefonla herkesi şoke etti.

Yayına bağlanan Ertekin Özdemir, 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanıp cezaevine gönderilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun kayınpederinin de katili olduğunu iddia etti.

Yaşlı adamın tüfeği Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinden çıkmış

Kayınpederinin Şeker Köseoğlu ile aynı köyde yaşadığını anlatan Ertekin Özdemir; “Kayınpederim Hasan Bayram’ın bir tüfeği vardı. O tüfek Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinden çıktı. Kayınpederim katilinin Mehmet Ali Çayıroğlu olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.





