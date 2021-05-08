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Muğla açıklarında bir deprem daha!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.41'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. 

Etiketler muğla deprem ege denizi afad kandilli
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