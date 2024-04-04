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Muğla açıklarında korkutan deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem
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Muğla'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 30.92 km olarak kaydedildi.

Ege'de sismik hareketlilik devam ediyor. Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'tan alınan bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarındaki deprem yerin 30,92 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem ege denizi  Muğla datça muğla açıkları datça açıkları
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