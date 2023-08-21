Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 61.85 kilometre altında gerçekleşti.