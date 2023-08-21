Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 61.85 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
Detay:https://t.co/p7CkWqGj88@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol