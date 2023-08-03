  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem muğla muğla'da deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları daha da artıyor! Nefes aldırmayacak
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Livakovic transferinde yeni rakip!
Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı''
Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...
Türkiye Türkiye olalı böylesini görmemişti! Gören dönüp bir daha bakıyor
İstanbul'u bekleyen kabus ortaya çıktı
Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı
Borcu tahsil etmeye giden enerji şirketi çalışanlarına saldırı!
Herkesin içinde tecavüz skandalı! Kurtarmak yerine kayda aldılar
Bakanlık'tan ''tarikat kampı'' iddialarına yanıt