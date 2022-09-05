Muğla’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.47'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ula olarak açıklanırken, derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.