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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem
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Muğla'nın Zeytin ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Muğla'nın Zeytin ilçesinde 19.13 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Derinliği 4.3 km olarak belirtilen depremde henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan yine aynı zamanda Muğla'nın Sarnıçköy ilçesinde derinliği 11.8 olan 2.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD da 3.1 dedi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla’nın Milas ilçesi merkezli saat 19.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Milas ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de kısa süreli hissedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

 

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