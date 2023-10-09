Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
DHA
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