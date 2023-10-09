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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler muğla orman yangını
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