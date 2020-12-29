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  3. 29 Aralık 2020 22:55

Muğla'da yapılan yılbaşı ışıklandırması turistlerin ilgi odağı oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yapılan yılbaşı ışıklandırması, turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Muğla'da yapılan yılbaşı ışıklandırması turistlerin ilgi odağı oldu
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Bodrum Belediye Meydanı, yılbaşı hazırlıkları kapsamında ay yıldız, çam ağacı, geyik ve hediye paketi gibi süslerle donatıldı.

Alanın rengarenk süslendiğini gören turistler, görsel şölen sunan ışıklandırmalarla bol bol fotoğraf çektirdi.



Ailesiyle İzmir'den gelin Hüseyin Soyören, AA muhabirine, ailesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kenti gezdiklerini söyledi.

Alanda yapılan ışıklı süslemeyi görünce fotoğraf çektirdiklerini belirten Soyören, "Yeni yılda inşallah koronavirüsten kurtulmak isteriz. Ülkemiz ve herkes için sağlıklı bir yıl dileriz." dedi.

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