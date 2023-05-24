Muğla'da yol çöktü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kara yolunun 20 metrelik kısmında çökme meydana geldi.
Menteşe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu. Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı.
DHA
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