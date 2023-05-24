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Muğla'da yol çöktü

Muğla'da yol çöktü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kara yolunun 20 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Menteşe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu. Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler muğla yol çöktü sağanak
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