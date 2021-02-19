Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

TAZİYE MESAJLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." açıklamasını yaparak taziyelerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullanarak başsağlığı mesajı yayımladı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Şentop, Saraç'ın ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diledi.