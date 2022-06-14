Muharrem Sarıkaya bu sefer de okuyucuya hakaret etti

Canlı yayında attığı tokatla tepki çeken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bu sefer de okuyucusuna "hödük" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz Aralık ayında, bir yayın sırasında ses kontrolü yapan muhabire attığı tokatla gündem olmuştu. Hareketi nedeniyle sert eleştiriler alan Sarıkaya, o günden sonra Habertürk’teki yazılarına ara verme kararı almış ancak Şubat ayında gazeteye geri dönmüştü.

Yaptığı hareketle büyük tepki çeken Muharrem Sarıkaya, şimdi de yazısı üzerinden kendisini eleştiren bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla gündem oldu.

Medyaradar'ın haberine göre Habertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan yazısının altına “Bu adamı hala okuyan var mı?” şeklindeki tepkiyle karşı karşıya kalan Sarıkaya’nın verdiği cevap adeta ağızları açık bıraktı.

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‘O GÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEYECEĞİM…’

Kerim adlı Twitter kullanıcısının iddiasına göre Muharrem Sarıkaya, söz konusu paylaşıma mesaj atarak tepki gösterdi. “Önce okuma yazmayı öğren hödük” ifadelerini kullandığı iddia edilen Sarıkaya, devamında ise şunları yazdı: “Yazdığın yazıya bir bak. Okuma yazma bilmeyen senin gibiler okuyamaz. Takıldın trol kuyruğuna ama mahkemede de bunu tekrar edersin değil mi? Özrünü o gün kabul etmeyeceğim ve senden iyi bir tazminat alacağım. Hödüklüğün bedelini anlarsın o gün trol.”

Aldığı cevaba tepki olarak yeni bir paylaşımda bulunan kullanıcı, Habertürk’ü etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün yazarınız Muharrem Sarıkaya’nın yazısını paylaştığınız twitinizin altına ‘Bu adamı hala okuyan var mı?’ diye yazmıştım. Yazarınız bu duruma çok sinirlenmiş ve bana ekteki mesajı atarak mahkemeye vermekle tehdit etmiş.”

Sarıkaya’yı, yazdıklarından dolayı mahkemeye vereceğini de ekleyen Twitter kullanıcısı, “Ayrıca Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı gibi üstatlarla köşe komşuluğu yapan kişileri özenle seçmenizi bir okuyucunuz olarak teklif ediyorum. Sevgiler” diye tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi.

‘Kerim’ adlı Twitter kullanıcısı, Muharrem Sarıkaya’nın tepkisine neden olan tweet’i de paylaşımına ekledi.

İşte o paylaşımlar: