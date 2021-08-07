Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.

Manavgat'ta devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.