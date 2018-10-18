''Muhtarlarımız, devlet yönetiminin kılcal damarlarıdır''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı. Muhtarların “merkezi idarenin taşradaki eli, ayağı, gözü, kulağı” olduğunu ifade eden CHP’li Ahmet Akın, şunları söyledi:

“Muhtarlarımız, köylüsünün sorunlarıyla bizzat en yakından ilgilenen, çözüm için çare üreten, köylüsünün, mahallelisinin hakkını, hukukunu koruyan hizmet neferleridir. Fedakarlıkla görevlerini yerine getirirken kimi zaman köylüsünün kötü gününde sığınacağı bir liman, kimi zaman kazma kürek elinde köyünün, mahallesinin işini yapandır. Düğünlerde, bayramlarda, doğumlarda, cenazelerde, acıların ve mutlulukların paylaşıldığı her yerde muhtarlarımız vardır. Köylümüzün, mahalle sakinlerimizin derdi ile dertlenen, sevinci ile sevinen, doğumdan ölüme köylüsünün mahallelisinin yine yanında olan muhtarlarımızdır.

Yerel yönetimin en önemli unsuru muhtarlarımız, bu kutsal görevde zor şartlar altında, canla başla vatandaş için, memleket için çalışıyor. Muhtarlarımızın talepleri demek memleketin vatandaşın talepleri demektir. O nedenle, memleket muhtarların taleplerini yerine getirmekle kalkınır.

Vatandaşlarımızla devletimiz arasında adeta bir köprü vazifesi görerek, kamunun hizmetlerini köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan başta Balıkesirli muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.”