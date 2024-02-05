Murat Kurum'dan Prof. Dr. Naci Görür'e danışmanlık teklifi

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum'un ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'e danışmanlık teklif ettiği ortaya çıktı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya gelmişti.

Kurum, Görür'ün bir süredir gündeme getirdiği ve diğer siyasetçilerin de destek olduğu "Deprem Dirençli Kentler" kampanyasına destek verdiğini duyurmuştu.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Görür, Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

Görür, canlı yayında şunları söyledi:

"Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer."

Prof. Dr. Görür'den muhtemel İstanbul depremi uyarısı

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Youtube kanalına da konuk olan Prof. Dr. Naci Görür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'un ve Türkiye'nin doğal afet sorunu olan depremi ve ''Hayat Kurtaran Plan'' ile afete nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini konuştu. Görür, ''İstanbul’da olabilecek bir felaket, 11 kentten çok daha fazla olur'' dedi.

İstanbul'un büyük bir tehdit altında olduğunu söyleyen Görür, ''İstanbul’da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu 100 milyon tonla bunu kurtaramazsın, çok daha fazla olur. Yani Kanal İstanbul gibi deniz kenarlarına yapacaksak, Marmara bölgesinde yaşamı sağlıksız hâle getirir yaşamı bitirirsiniz. Sadece insan değil'' açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde oldu:

''Temel sorumluluğumuz dirençli kentler var etmek ve gerçekten temel sorumluluğumuz yaşayan insanlarımızın can güvenliğini sağlamak. Sonra her şeyi düzeltebiliriz ama bu iki şeyi sağlayamazsak gerçekten çok şey harap olur. Biz inşallah hem söylediğiniz dirençli kent İstanbul’u var etme konusunda kararlı bir 5 yıl yönettik bundan sonra da çok kararlı olacağız.''