Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

Anayasa ve iç tüzük gereği 27'nci dönem ikinci devre için yapılacak seçimde 5 aday yarışıyor.

AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Türkiye İşçi Parti İstanbul Milletvekili Erkan Baş aday oldu.

Aday göstermeyen MHP grubu ise, AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Şentop'u destekledi.

İŞTE İLK TUR SONUÇLARI

TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oyması bitti.

Mustafa Şentop: 324 oy, Haluk Koç: 131, Erol Katırcıoğlu: 50, İmam Hüseyin Filiz: 34, Erkan Baş: 9

Toplam 556 oy kullanırken 8 oy geçersiz sayıldı.

ERKAN BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

TBMM Genel Kurulunda Başkanlık yarışının ikinci turu başladı. İkinci tur başlangıcında İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylıktan çekildi.

İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı.

Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı.

MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.