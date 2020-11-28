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  3. 28 Kasım 2020 14:45

Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun (63) yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı
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Snob Magazin'in haberine göre; İki hafta önce önce Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.

Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

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Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

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