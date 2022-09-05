  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama

Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama

Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde dün akşam saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

 Bölgedeki korkutan depremler sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır" diyen Naci Görür, bölgede 1 ile 3 büyüklüğü arasında çok sayıda deprem olduğunu dile getirdi.

İşte Naci Görür'ün o açıklaması;

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi."

Etiketler deprem naci görür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün sözünü Atatürk'ün odasından kaldırdılar
MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu
Kaçak Suriyeliler, Türkiye sınırında böyle görüntülendi
MetroPOLL'ün son anketinde AK Parti ve MHP seçmeninden dikkat çeken tavır
Survivor Nagihan Karadere pembeler içinde: Son pozu ile Instagram'ı yıktı
Erdoğan: ''İstifaları ben istedim!''
Tüm hastane seferber oldu: 45 yaşındaki kadının karnından 100 kiloluk tümör çıkarıldı
40 kilo veren Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'den cesur pozlar
Kız Kulesi’nin ''kayıp'' kubbesinin izi bulundu
Vergi, harç ve cezalara rekor zam geliyor