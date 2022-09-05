Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde dün akşam saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bölgedeki korkutan depremler sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır" diyen Naci Görür, bölgede 1 ile 3 büyüklüğü arasında çok sayıda deprem olduğunu dile getirdi.

İşte Naci Görür'ün o açıklaması;

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi."