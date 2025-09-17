  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Naci Görür'ün yer aldığı reklam panosu olay oldu

Naci Görür'ün yer aldığı reklam panosu olay oldu

Naci Görür'ün yer aldığı reklam panosu olay oldu
Güncelleme:

Prof. Dr. Naci Görür, Taş Yapı'nın reklam yüzü olduğu iddialarına tepki gösterdi. Görür, ''Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapı'nın reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile'' dedi.

İstanbul Şişli'de deprem toplanma alanı ilan edilen bir yere inşaat yaptığı belirtilen Taş Yapı'nın reklam panolarında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yer aldı.

Okmeydanı Halkevi, deprem bilimci Naci Görür’ün Taş Yapı sponsorluğunda gerçekleştireceği deprem etkinliğine dair açık bir mektup yayımladı. Halkevciler, Şişli’de deprem toplanma alanına Taş Yapı tarafından inşa edilen 72 katlı rezidans kent suçu olduğunu, Taş Yapı sponsorluğunda deprem etkinliği yapmanın bilime karşı tutarsızlık ve çelişki olduğunu söyledi.

Şişli'nin "Kanal İstanbul'u" olarak bilinen proje, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından hız kazanmıştı.

NACİ GÖRÜR: UCUZ KAHRAMANLARA İHTİYAÇ YOK

Yer bilimci Görür, kendisine yönelik eleştirilere X hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Görür, şunları yazdı:

"Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapının reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile. Ben insanı, sever ve sayarım. İnsanlara düşmanca yaklaşmam. Bana göre her insan kutsaldır. Nitekim Şişli’de “Çocuklar için deprem farkındalığı “ konusu açılınca ilgilendi. Çok sayıda deprem kitapları, defterler, boyalı kalem ve deprem çantası alıp dağıtacağını, konuşma için yer tahsisi ve duyuru yapacağını söyledi ve deprem farkındalığı için hiç bir şey beklemeden destek olacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik. Mesele bu kadar. İnsan sevgisi olmayan, düşmanlık duygusu içinde kıvranan kötü insanlar yalan yanlış bu işi karıştırıyorlar. Bana ne kim nereye ne yapmış, ne zaman yapmış, devletin işi. Resmi organlar ne yapmış bilemem. Bizim işimiz insanlarımız ölmesin. Deprem dirençli kentler oluşturalım. Ucuz kahramanlara ihtiyaç yok. Sevgiyle"

text-ad
Etiketler naci görür taş yapı reklam panosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi
Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında!