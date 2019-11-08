Nadir Kadirova'nın dosyasında önemli gelişme

Aile avukatı Birol Öztürk, “Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen rapora göre, Nadira Kadirova’nın elindeki swap izinde, atış bulgularına rastlanamadığı belirtiliyor. Bu izler birkaç saat içinde alınmış” dedi.

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre avukat Öztürk yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen rapora göre, Nadira Kadirova’nın swap izinde, atış bulgularına rastlanamadığı belirtiliyor. Swap örnekleri olaydan birkaç saat sonra alınmış."

Öte yandan Ünal ve kızı Duygu Ünal’ın swap izinde de atış bulgularına rastlanmadı. Öztürk, “Bir Adli Tıp Uzmanı ile görüşme yaptım. Bana, yeni silahlarda swap izi bulunamayabileceğini aktardı” dedi.

Adli Tıp Uzmanı: Swap izi bulunur

Bir değerlendirme de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar’dan geldi. Kar, farklı bir görüş bildirdi:

“Her ne olursa olsun atışı yapan kişinin swap izinde barut, kurşun, baryum ya da antimom bulunması beklenir.”