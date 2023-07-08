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Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma

Namazla alay eden güvenlik görevlisine soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınladığı videoda namazla alay eden güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden ve bunu paylaşan şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için emniyete yazı yazılarak gözaltı talimatı verildi.

İHA

Etiketler namaz alay güvenlik görevlisi
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