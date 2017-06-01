NATO'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'nin 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde, bir sonraki zirveyi ev sahipliği yapma isteğinin Fransa ve Almanya tarafından engellendiği yönündeki haberlere NATO'dan bir açıklama geldi...

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet "Türkiye geçen haftaki NATO zirvesi sırasında bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak davet sadece önümüzdeki yılı ilgilendirmiyordu” derken, 2018'deki zirvenin Brüksel'de düzenlenmesinin kesin olmadığını belirtti.



Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Cazalet, Türkiye'nin davetinin geri çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir yanıt vermezken "Zirvenin Brüksel'deki yeni NATO merkezinde yapılması da düşünülebilir. Ama bunlardan biri diğerinin olmayacağı anlamına gelmez” diyerek açık kapı bıraktı.



Türkiye'nin Alman parlamenterlerin İncirlik üssünü ziyaret etmelerine izin vermemesi Türkiye - Almanya ilişkilerindeki gerginliği zirveye taşımış durumda. Alman Die Welt gazetesinde de dün yer alan bir haber ise gerginliğin NATO ortaklıklarına da yansıdığını gösterdi. Gazete, Almanya'nın, aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin de desteğiyle 2018 yılındaki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasını engellediğini yazdı.



"DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİR"



Türkiye'nin NATO ortakları ile yaşadığı sıkıntıyı değerlendiren Alman Şark Enstitüsü'nün Türkiye uzmanı Ludwig Schulz ise "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler bundan da kötü olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle daha kötü olabilir. Ama doğrusu insan sonunun nereye varabileceğini düşünmek bile istemiyor. Anlaşmazlık konularının listesi uzun. Siyasi düzlemdeki olumsuz söylemler uzun zamandır yüksek sesle dile getiriliyor.”



İNCİRLİK KRİZİ



Türkiye'nin İncirlik'e ziyaret hakkını siyasi koz olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Schulz, "Ankara açısından meselenin, geçen yılki darbe teşebbüsünün ardından Almanya'ya sığınan silahlı kuvvetler mensupları olduğunu ve Türkiye'nin ‘iltica talebinde bulunanlar hakkında bize söz hakkı tanıyın, biz de İncirlik'i ziyaret etmenize izin verelim' demek istediğini" söyledi. Türkiye uzmanı Schulz, Almanya hükümetinin böyle bir mutabakata kesinlikle yanaşmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Almanya ise İncirlik'e alternatif arayışında. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, mayıs ayı ortasında NATO ortağı Ürdün'e yaptığı ziyaretin ardından İncirlik'teki Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesinin mümkün olduğunu söylemişti