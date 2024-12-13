NATO'nun ''Yılın Fotoğrafı'' yarışmasını Türk astsubay kazandı
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NATO’nun ''Yılın Fotoğrafı'' yarışmasını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın çektiği fotoğraf kazandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO’nun 'Yılın Fotoğrafı’' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın’' fotoğrafı açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’ı tebrik ediyoruz" denildi.
İHA
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