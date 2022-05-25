Neden Brisa Akademi Belgelendirmeyi Tercih Etmelisiniz?

Brisa Akademi Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tescilli ve yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Brisa Akademi Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tescilli ve yetkilendirilmiş bir kurumdur. Belge verme yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Brisa Akademi Belgelendirme’ye verilmiştir. Bu yetkiye sahip olmadan belge vermeye çalışan günümüzde birçok kurum bulunmaktadır. Yetkisi olmayan kurumlardan aldığınız belgelerin resmi olarak hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak Brisa Akdemi Belgelendirme kurumundan aldığınız bütün belgeler size iş, terfi, beceri ve öğrenim sunmaktadır.

Brisa Akademiden Aldığınız Belgelerin Avantajları

Brisa Akademi Belgelendirme kursu tarafından aldığınız Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belgeler hem bireylere hem de işverenlere birçok avantaj sunmaktadır. Bunlar;

Bireyler için sunduğu avantajlar şu şekildedir;

Bireylerin MYK onaylı belge almaları o işte gerçekten yetenek ve becerilerinin olduğunu işverenlere kanıtlamasını sağlamaktadır.

Brisa Akademi olarak tarafımızdan aldığınız belgeleri gerçekten o işi öğrenerek alırsınız.

İşverenler için sunduğu avantajlar ise şu şekildedir;

İşletmelerine aldıkları personelin bu konuda mesleki yeterliliğini kanıtladığı için devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanabilirler.

Yine işe alacakları personelleri mesleki yeterliliklerinin bir kanıtı olarak bu belgeyi onlara sunmaları zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Nitelikli iş gücünün istihdam edilmesiyle işletmeye daha kaliteli üretim fırsatı verilmektedir.





Brisa Akademi Belgelendirme Süreci

Belgelendirme süreçlerimizde bazı aşamalar bulunmaktadır. İlk aşamamız yeterlilik birimleridir. Yeterlilik birimler, teorik, performans ve mülakattır. Bunları başarıyla tamamlamanız gerekmektedir. İkinci aşaması ise seçmeli birimlerdir. Seçmeli birimler, Ulusal Yeterliliklere uygun olacak şekilde olabilir. Seçmeli birimlerin hepsinde başarılı olmanıza gerek yoktur bir kısmında başarılı olmanız yeterli olacaktır. Bu sınavlara girip başarılı olduktan sonra tarafınıza belgelendirme yapılacaktır. Sınav sonuçlarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirilmiş Belge Verme Kuruluşu Nasıl Olunur?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, Türk Akreditasyon Kurumu ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO / IEC 17024 standartlarına uygun olmasına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan detaylı inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı saptanan işletmeler için belgelendirme kuruluşu olabilmeleri için gerekli evraklar ve süreçler aşıldıktan sonra yetki verilir. Bu yetkiyi alan kuruluşlar, personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Eğer aksi bir durum ile karşılaşılırsa alınan bu belge askıya alınabilir. Gönüllü olarak askıya almak istediğiniz belgeniz varsa yine tarafımıza önceden haber vermeniz durumunda MYK ile iletişime geçerek bu belgeyi askıya aldırabiliriz.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının;

Kurucuları, ortak, idareci, müdür, temsilci, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel sekreter ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticileri ile belgelendirme süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği; ticari, mesleki ve sanatsal alanlarda meslek ve sanatının icrasından yasaklanmamış olması,





Akreditasyon ve yetkilendirileceği yeterliliklerle ilgili belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli; sisteme, insan kaynaklarına ve teknik, mali, fiziki özelliklere ayrıca yetkilendirileceği alanda yasal düzenleme bulunuyorsa düzenlemede belirtilen şartlara sahip olması,





Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alacak personeli arasında, son iki yıl içerisinde MYK tarafından herhangi bir kuruluşun yetkisinin iptaline kasıtlı eylemi ile neden olan kişi ya da kişilerin bulunmaması gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu ise kesinlikle MYK onaylı belgelendirme kurumu olamazsınız.