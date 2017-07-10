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  3. 10 Temmuz 2017 23:59

Nevşehir'de 7 ByLock'çu tutuklandı !

Nevşehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda "ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Nevşehir'de 7 ByLock'çu tutuklandı !
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Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla  gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  gözaltına alınan 17 zanlıdan Leyla Ş, Abdurrahman T, Erhay Y, Süleyman S, Mehmet  Ö, Ömer Faruk A, Nuh Ç. ve Mehmet Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan Leyla Ş. adli kontrol  şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki gün önce örgütün  gizli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik 21 adrese düzenlenen  operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

nevşehir , bylock , tutuklama , gözaltı