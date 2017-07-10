Nevşehir'de 7 ByLock'çu tutuklandı !

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlıdan Leyla Ş, Abdurrahman T, Erhay Y, Süleyman S, Mehmet Ö, Ömer Faruk A, Nuh Ç. ve Mehmet Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan Leyla Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki gün önce örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA