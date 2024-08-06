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Niğde'de infial yaratan görüntüler: Köpek katliamı başladı

Niğde'de infial yaratan görüntüler: Köpek katliamı başladı
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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Niğde'de köpeklerin uyutularak gömüldüğü iddia edildi. Avukatlar konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kamuoyunda tepkilere neden olan sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin 2 Ağustos itibariyle yürürlüğe girmesinin ardından Niğde'de çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle 'uyutularak' toplu mezarlara gömüldüğü öne sürüldü. 

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, savcılığa suç duyurusu yapıldığını belirtti. 

T24’e konuşan avukatlar, talimatı verdiği gerekçesiyle Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ile uyutma işlemini gerçekleştirdikleri önü sürülen iki çalışandan şikayetçi oldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, tanık beyanlarına ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

(....) Bunun üzerine ‘hayvan mezarlığı’ tabelası bulunan Niğkum Bölgesi’ndeki hayvan mezarlığı alanına her gün gidip gelmeye başladım ve buraya her gün yeni hayvanların atıldığını, üstlerine en az bir toprak atıldığını, daha önce atılanların çürüdüğünü ve ağır bir koku ve sinek yoğunluğunu gözlemledim. Barınağa da düzenli olarak ziyaretlerime devam ettim ve bu süreçte köpeklerin sayısında hızlı bir azalma olduğunu fark ettim. Öyle ki; tahminimce bin köpek barındırabilecek büyüklükte ve donanımda bir yer olmasına rağmen köpek sayısının 20-30’u geçmemektedir. Üstelik geçtiğimiz senelerde 700-800 civarı köpek olduğunu defalarca gözlemledim. Bu öldürme işlemini yaklaşık 7 aydır yaptıklarını da isminin gizli tutulmasını isteyen barınak çalışanı söylemiştir.”

“HAYVANLARIN ÖLÜM NEDENİ İNCELENSİN”

Suç duyurusunda, ruhsatsız barınaklarda tıbbi müdahalenin yapılamayacağı vurgulanarak Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevinin ruhsatının sorgulanması talep edildi. Delil karartılmaması için gizlilik kararı verilmesi de talep edilen suç duyurusunda, hayvan mezarlığına gömülen hayvanların ölüm nedeninin anlaşılması için nekropsiye gönderilmesi istendi.

“SÜREÇ YAKLAŞIK 7 AYDIR DEVAM EDİYOR”

Gönüllüler de uyutma işleminin tartışmalı yasa henüz Meclis’e gelmeden önce başladığını ve bu durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğünü iddia etti. Niğkum bölgesine her gün gittiklerini ve buraya geçici hayvan bakımevi çalışanları tarafından hayvanların atıldığını gördüklerini söyleyen gönüllüler, görüntülerde de yer alan içi kanlı boş kolilere göre köpeklerin enjeksiyon işlemi sırasında uyutulmadan önce acı çekmiş olabileceğini öne sürdü.

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN İDDİALARA YANIT

Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."

T24

Etiketler niğde niğde belediyesi sokak hayvanları katliam uyutma
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