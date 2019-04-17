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  3. 17 Nisan 2019 21:29

Nihal Olçok’tan AK Partili Yavuz’a olay olacak FETÖ yanıtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları sandık görevlisiydi" sözlerine 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah'ı kaybeden Nihal Olçok'tan çok sert bir tepki geldi.

Nihal Olçok’tan AK Partili Yavuz’a olay olacak FETÖ yanıtı
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İstanbul seçimlerin yenilenmesi için YSK’ye yapılan başvuru ile ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Sandık başı ve seçim kurulundaki iş ve işlemlerden kaynaklanan rakamlar var. 12 kişi FETÖ’den ihraç edilen bu sandık başında rol almıştır. 9 sandık başkanı 3’ü de memur üye olarak. FETÖ’den ihraç edilenlerin yakınları da rol alamaz mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz’un bu sözlerine en büyük tepki 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah’ı kaybeden Nihal Olçok’tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Olçok, “İki, kamu görevlisi olmayan FETÖ’den ihraç edilenlerin yakınları sandık görevlisiydi demiş sayın Yavuz.Mazbata krizinde akrabalık bu kadar önemliyse Sayın bakan Pekdemir ve tutuklu kardeşi, sayın İsmail Kahraman ve firari damat, Lahey büyükelçimiz Şaban Dişli ve tutuklu kardeş ???” ifadelerini kullandı.

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