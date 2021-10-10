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Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "En İyi Kadın" ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyaya damga vurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın'ın oldu. Ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın'ın konuşması devam ettiği sırada Tamer Karadağlı'nın kendisine ödülünü vermesi ve konuşma sırasındaki çeşitli mimikleri tepki çekti.

"SUS MU DİYORSUNUZ?"
Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, "'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" karşılığını verdi.

"TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"
Tamer Karadağlı, bu tepkisi ve sahnedeki mimikleri nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın ise "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" diyerek hayranlarından kendisine destek olmalarını istedi.

Etiketler Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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