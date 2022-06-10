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Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

İşte TÜİK'ten yapılan Nisan 2022 İşgücü İstatistikleri:
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