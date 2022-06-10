Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

İşte TÜİK'ten yapılan Nisan 2022 İşgücü İstatistikleri:

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.









Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu. Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %34,9 oldu.