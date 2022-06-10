Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.
İşte TÜİK'ten yapılan Nisan 2022 İşgücü İstatistikleri:
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,3 seviyesinde gerçekleşti
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu. Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti
İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %34,9 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,0 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,1, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Nisan 2022
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,1 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Nisan 2020-Nisan 2022
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,7 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Nisan 2020-Nisan 2022
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