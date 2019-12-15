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  3. 15 Aralık 2019 11:39

Nobel ödüllü Aziz Sancar hakkında bomba iddia !

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, son günlerde tartışma konusu olan Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.

Nobel ödüllü Aziz Sancar hakkında bomba iddia !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Halkbank ve Şehir Üniversitesi arasındaki davayı değerlendirmiş ve Şehir Üniversitesi'nin "Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını" söylemişti.

İSTİFA İDDİASI

Erdoğan'ın sözleri üzerine gündeme gelen Şehir Üniversite tartışma konusu olmuştu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti üyesi olan 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, istifa etme kararı aldı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM"

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz iddiasına göre; Aziz Sancar mal varlığına haciz konan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etti.

Yılmaz, avukatı yoluyla istifa eden Sancar'a mail yoluyla ulaştığını ve kendisine "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığını dile getirdi.

Sözcü

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