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Nüfus müdürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki adam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Karamürsel Nüfüs Müdürü İsmail Özçeri, korona virüse yakalanması sonrasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde 1 aydır tedavi altında olan Özçeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Özçeri’nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gönderildi.

Etiketler nüfus müdürü korona koronavirüs
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