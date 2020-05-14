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  3. 14 Mayıs 2020 22:40

O beldede ilk koronavirüs vakası tespit edildi!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi. Temaslı kişilerin olduğu belirlenen 4 ev ise karantinaya alındı.

O beldede ilk koronavirüs vakası tespit edildi!
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31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de tespit edilen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti. 20 Mart 2020'de ilk vakanın tespit edildiği Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bugüne kadar hiç vaka tespit edilmeyen Gümeli beldesinde de ilk vaka bugün tespit edildi.

4 EV KARANTİNAYA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Gümeli beldesinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, temaslı olduğu belirlenen 7 kişiden alınan test sonuçlarının yarın netleşeceği, temaslı kişilerin olduğu 4 evin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

İLÇEDE VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Gümeli'deki vaka sayısının artabileceğinden endişe edilirken, İlçedeki kesinleşen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, 7 Mayıs'tan bu yana geçen bir haftada iki kişi daha artarak 61'e yükseldi. Bunlardan 37 hastanın iyileşerek tamamen sağlığına kavuştuğu, biri yoğun bakımda olmak üzere, 17 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İLÇEDE SADECE BİR KORONAVİRÜS HASTASI VEFAT ETTİ
Alaplı ilçesinde, ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 20 Mart'tan bu yana sadece bir koronavirüs hastası vefat etti.

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