O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı

Türkiye'deki sığınmacı sorunu tartışılmaya devam ederken, Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu ortaya çıktı.

AK Parti iktidarının yanlış göç politikaları sonucu tartışma yaratan Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu illerin başında Kilis geliyor. Suriyeli mülteci sayısı 107 bine dayanıyor. Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. İstanbul’da ise kayıtlı olarak bilinen Suriyeli sığınmacı sayısı 540 bin.

Haber Global, sadece kayıtlı olan Suriyeli sayısının en yoğun olduğu illeri araştırdı. Araştırmada çarpıcı sonuçlar yer aldı.

İstanbul

Suriyeli sayısı 540 bin 618

Nüfus 15 milyon 840 bin

Oran yüzde 3

Gaziantep

Suriyeli sayısı 462 bin 680

Nüfus 2 milyon 130 bin

Oran yüzde 21

Kilis

Suriyeli sayısı 107 bin 213

Nüfus 145 bin 826

Oran yüzde 73

Şanlıurfa

Suriyeli sayısı 429 bin 421

Nüfus 2 milyon 143 bin

Oran yüzde 20