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  3. O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı

O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı

Türkiye'deki sığınmacı sorunu tartışılmaya devam ederken, Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu ortaya çıktı.

AK Parti iktidarının yanlış göç politikaları sonucu tartışma yaratan Suriyeli nüfusunun en yoğun olduğu illerin başında Kilis geliyor. Suriyeli mülteci sayısı 107 bine dayanıyor. Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. İstanbul’da ise kayıtlı olarak bilinen Suriyeli sığınmacı sayısı 540 bin.

Haber Global, sadece kayıtlı olan Suriyeli sayısının en yoğun olduğu illeri araştırdı. Araştırmada çarpıcı sonuçlar yer aldı.

İstanbul
Suriyeli sayısı 540 bin 618
Nüfus 15 milyon 840 bin
Oran yüzde 3

Gaziantep 
Suriyeli sayısı 462 bin 680
Nüfus 2 milyon 130 bin
Oran yüzde 21

Kilis
Suriyeli sayısı 107 bin 213
Nüfus 145 bin 826
Oran yüzde 73

Şanlıurfa
Suriyeli sayısı 429 bin 421
Nüfus 2 milyon 143 bin
Oran yüzde 20

Etiketler suriyeli Türkiye Türkiye'deki suriyeliler ilimiz suriyeli nüfusu sığınmacı
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