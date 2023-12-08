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O magandanın cezası kesildi

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İstanbul Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 823 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta konuya ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu, ilçedeki D-100 Kuzey Yol'da sol şeritte ilerleyen ambulansın gerekli siren uyarılarına rağmen yol vermeyerek bu şeridi işgal eden araç sürücüsünün O.M.H olduğu tespit edildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Polislerce yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlardan görülür veya duyulur işaretler almasına rağmen yol vermeme" maddesinden 436 lira, "saygısızca araç kullanma"dan 436 lira, "sürekli sol şeridi ihlal etme"den de 951 lira olmak üzere toplamda 1823 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de X sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri de içeren paylaşımda bulundu. Gül, sürücüye ceza uygulandığını belirterek, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kameradaİstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada3. Sayfa

 

DHA

Etiketler istanbul ambulans maganda
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