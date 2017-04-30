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  1. 30 Nisan 2017 07:43

O saatlerde geçiş yasaklandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ağır vasıtalar için maliyeti 300 TL'ye yaklaştığı için Sirkeci-Harem vapur hattını kullanan sürücülere kötü haber geldi.

O saatlerde geçiş yasaklandı
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devreye girmesiyle birlikte ağır vasıtaların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasaklanmış, bu statüdeki araçların geçişine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden izin verilmişti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri ağır vasıtaların 300 TL’ye yaklaşmıştı. Bu maliyetten kurtulmak isteyen birçok kamyoncu ise çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanmakta bulmuştu. Ancak Hürriyet’in Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanan kamyoncuları, ‘Bu da 4. köprü’ başlığı ile gündeme getirmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Alınan karara göre ağır vasıtaların saat 06.00-10.00 ve 16.00-22.00 arasında sahil yolunu ve Sirkeci-Harem hattını kullanmaları yasaklandı. Söz konusu duyuru sahil yolu üzerindeki bilgilendirme tabelalarında da yayınlandı.

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