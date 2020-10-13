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  3. 13 Ekim 2020 16:40

O ülke panik halinde! Korona vakaları artıyor

İngiltere'de doktorlar koronavirüs vakalarının artması nedeniyle büyük endişe duyduklarını dile getirdi.

O ülke panik halinde! Korona vakaları artıyor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının son üç haftada dört katına çıktığını' söylerken, son 2 haftada koronavirüs ile hastanede yatan kişi sayısında yüzde 40 artışın olduğu belirtildi. 

Yoğun bakımdaki sekiz hastaya bakan Dr. Cupitt, "Bunun nereye gideceği konusunda çok endişeliyiz açıklamasında bulundu.

ingiltere , koronavirüs , korona
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