O üniversitede koronavirüs paniği! 1 personelde virüs tespit edildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde yer alan Anadolu Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksekokulu çaycı olarak görev yapan kadında belirtiler görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine çaycı kadın tedavi altına alınırken, filyasyon ekibinin yaptığı çalışmanın ardından aynı servis aracını kullandığı ve çay servisi yaptığı 20 personel olduğu tespit edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 üniversitesi personeline Covid-19 testi yapılırken, personelin çalıştığı odalar ve servis aracı dezenfekte edilerek ilaçlandı. Sonuçların iki gün içerisinde belli olacağı kaydedildi.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Göğeroğlu yazılı açıklama yaparak, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde bulunan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli bir personel Covid-19 tanısı konulmuş olduğu anlamıştır. Takibinde tedbir olarak Covid-19 tanısı konulmuş hasta ile birlikte aynı servis aracını kullanan ve kendisiyle görüştüğünü beyan eden çalışanlardan test yapılmak üzere Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca binalar tedbir amacıyla dezenfekte çalışması yapılmıştır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, kampüste pandemi nedeniyle herhangi bir karantina uygulanmadığını da sözlerine ekledi.